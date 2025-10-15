Van 7 colombianos deportados por participar en actividades ilícitas

15.7 C
Aguascalientes
15 octubre, 2025
Tendencias

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-En lo que va del año, siete ciudadanos colombianos han sido deportados del estado tras ser vinculados con diversos delitos, informó Ignacio Frairé Zúñiga, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM).El funcionario detalló en entrevista colectiva que, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Policía Estatal, se han llevado a cabo operativos en puntos estratégicos como la Central Camionera y el Centro Comercial Agropecuario.

Durante estas acciones, las autoridades detectaron a personas extranjeras que carecían de estancia legal en el país y que presuntamente estaban relacionadas con actividades ilícitas, entre ellas extorsión, préstamos bajo el esquema “gota a gota” y tráfico de drogas.Ante ello, el INM procedió a su deportación inmediata, reiterando que se mantendrán los operativos de verificación migratoria para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley en la entidad.