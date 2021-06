Van 2 muertes por sumersión en presas de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes. Ags.- En lo que va del año dos personas han perdido la vida por sumersión en presas y bordos de Aguascalientes, según lo dio a conocer el titular de Protección Civil, Héctor Manuel Reyes Hernández.

El funcionario estatal expresó que por fortuna el número de fallecimientos por estas causas ha registrado una baja en relación a años anteriores.

“En 2020 no tuvimos ningún deceso, por fortuna nos ayudó el tema de la pandemia que no permitió a las personas salir a estos vasos de agua”, manifestó.

Sin embrago, refirió que en estos momentos se encuentran en alerta ante un aumento de paseantes a los embalses, donde aún y con que no estén a su máxima capacidad representan peligro extremo para quienes desafían y se meten a nadar.

“Mira, desgraciadamente hay quienes no hacen caso a las indicaciones de no meterse, el llamado es a que no lo hagan porque representan un peligro, al interior tenemos ramas, piedras, alambres, son aguas con temperaturas muy bajas y esto puede desencadenar muertes como ya ha ocurrido”, concluyó.