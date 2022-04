Van 179 detenidos en arranque de la feria de San Marcos

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Ya se superó el centenar de personas detenidas durante los primeros cinco días de la Feria Nacional de San Marcos, indicó Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento capitalino.

“Son 179 detenidos por faltas administrativas. Estamos hablando de 50 personas por aliento alcohólico y lo que es ya un estado de ebriedad 71 y para haber llegado a estos números hemos aplicado 2701 pruebas y 2580 personas de este universo han salido sobrias”, detalló el funcionario en entrevista colectiva.

Martínez Romo amplió que el común de estas aprehensiones siguen enfocándose a faltas de tipo administrativo y sólo un caso de delito con la persona acusada de haber dañado la balaustrada del Jardín de San Marcos, por lo cual calificó de un arranque pacífico.

“Fuera de ello le puedo señalar que la Feria ha estado tranquila, no hemos tenido mayores incidencias en esa situación y no hemos registrado situaciones lamentables. Lo común en ingesta de alcohol, riñas, denuncias en robos de pertenencias. Algún daño que se ha presentado en un comercio, solventado entre las partes y no pasó a mayores”, agregó el responsable de seguridad.

La Feria de San Marcos inició el pasado sábado 16 y concluirá el domingo 8 de mayo entrante.