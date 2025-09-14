Van 145 menores que pierden la vida por hambruna en Gaza

Redacción

Franja de Gaza — La cifra de muertes por hambre y desnutrición en la Franja de Gaza ha escalado a 275 desde el inicio del conflicto, con un devastador saldo de 145 niños fallecidos, según informó el Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

De acuerdo a la agencia EFE, el más reciente informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) revela que 1.6 millones de gazatíes padecen de hambre, y más de medio millón enfrentan una privación extrema de alimentos.

La ofensiva militar israelí, que incluye constantes bombardeos y órdenes de evacuación, ha provocado un desplazamiento masivo de la población. Más de 250,000 gazatíes han huido de la ciudad de Gaza hacia el sur del enclave en busca de seguridad, lo que ha generado una grave crisis de hacinamiento, falta de saneamiento y escasez de agua potable.

Con información de EFE

Foto: X.