“Vamos a lograr rescate de La Pona”, promete Jiménez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La gobernadora panista Teresa Jiménez Esquivel se comprometió a preservar la zona ecológica de La Pona, en el oriente de la ciudad, y que se encuentra en negociaciones con inversionistas privados que buscan construir un fraccionamiento en esa área.

“Junto con la presidencia municipal estamos en proceso de rescatar 33 hectáreas de terreno para preservar y proteger La Pona que es un espacio vital para nuestro estado. Y lo vamos a lograr”, anunció en un acto celebrado en Foro del Lago de esta ciudad.

En ese sentido, Jiménez Esquivel informó que se han sembrado 320 mil árboles a nivel estatal, además de promover la regeneración de los suelos y darle respuesta a las denuncias por maltrato animal.

“Todos debemos de plantar un árbol, por lo menos, yo ya planté muchos árboles. Fortalecemos los programas y ponemos caravana de salud animal y atendemos las denuncias de maltrato animal. Vamos a seguir cuidando mucho el agua y evitar desperdicios”, resaltó.

La titular del Ejecutivo rindió un informe de actividades ante sectores juveniles de las universidades y planteles locales, realizado en una zona del perímetro ferial.