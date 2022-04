Vamos a convertir el antiguo hospital Hidalgo en clínica geriátrica: Natzielly Rodríguez

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La abanderada del partido Fuerza por México visitó hoy Lunes Villas de Nuestra Señora de la Asunción. En su recorrido por esta zona Nat Rodriguez afirmó; “Soy la única candidata que no ha hecho eventos masivos porque ese dinero lo acabamos pagando todos; y además quien no está cerca de la gente y no sabe sus problemas, ¿entonces cómo los va a resolver?”

En apego total a su política de estar cerca de la gente, nuestra candidata declaró: “Voy a rescatar el antiguo hospital Hidalgo y lo convertiré en hospital Geriátrico; en mi gobierno las personas de la tercera edad tendrán buenos servicios médicos; porque son personas que han trabajado toda su vida para consolidar el Aguascalientes que hoy tenemos”

Al ser abordada sobre el problema del agua, la candidata de Fuerza por México afirmó: “debemos de invertir en tecnología para aplicarla en el Campo y ahorrar agua, que es una de las fuentes de mayor gasto de éste vital liquido”

Al final comentó: “En Aguascalientes el 50% del gasto se va al campo y la ganadería; por lo mismo en mi gobierno, vamos a gestionar programas de detección y optimización de estos recursos porque con la verdadera transformación las cosas van a cambiar”