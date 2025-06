Valtteri Bottas quiere ‘madrugar’ a Sergio Pérez para ser piloto de Cadillac

Redacción

EU.-El finlandés Valtteri Bottas se viene desempeñando como tercer piloto de la escudería Mercedes en la temporada 2025 de la Fórmula 1, pero quiere regresar a las pistas como conductor principal y para ello ha puesto los ojos en Cadillac, equipo que hará su debut en 2026 y que ya ha mencionado al mexicano Sergio Pérez como una posibilidad latente debido a su experiencia e importancia en el mercado latino.

“La experiencia siempre puede ayudar, pero hay mucha política en este deporte. Yo no tengo decenas de millones para pagar un asiento. Depende del equipo, tengo algunos socios personales que podrían seguirme, pero no como otros. Vamos a esperar a ver cómo van las cosas. Nunca se sabe si se abre alguna oportunidad”, indicó al podcast Beyond The Grid.https://www.instagram.com/p/DKCD53qixK7/embed/captioned/?cr=1&v=12

La declaración se puede tomar como alusión a Checo Pérez debido a que ambos ya fueron subcampeones de la Fórmula 1; sin embargo, el mexicano tiene apoyo de gran cantidad de patrocinadores, siendo que su presencia influye en el mercado latino y en el estadounidense. Eso lo sabe Bottas a la perfección y por ello trata de maximizar sus propias cualidades.

“Me imagino que mi experiencia ayudaría porque he corrido con tres equipos diferentes y uno de ellos tuvo mucho éxito (Mercedes). Estoy en una buena posición, lo veo como un proyecto muy interesante (a Cadillac), un equipo estadounidense, quizá con una visión diferente del deporte”, sentenció el finlandés.

Cadillac ha informado que definirá a sus pilotos durante el receso en la Fórmula 1 de mitad de temporada, así que se espera se haga el anuncio oficial en agosto, aunque Mario Andretti, asesor del equipo, ha manifestado públicamente que Sergio Pérez es uno de sus claros candidatos.

Con información de Latinus