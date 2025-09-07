Valses y sinfónica este miércoles en Tres Centurias

Redacción

Aguascalientes, Ags.- No te pierdas el concierto especial “Valses, Polcas y Marchas” de la Orquesta Sinfónica, que se llevará a cabo el miércoles 10 de septiembre a las 20:00 horas en la Nave 39, del Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.

Vive un momento especial acompañado de música y arte en un lugar lleno de historia y tradición, que por años albergó el área de Laminado y Troquelado de los antiguos talleres del ferrocarril.

El programa incluye ‘El murciélago’, obertura, Johann Strauss II; ‘Los patinadores’, vals, Émile Waldteufel; Marcha florentina, Julius Fucik; ‘Las bicicletas’, polca, Salvador Morlet; ‘Jesusita en Chihuahua’, polca, Quirino Mendoza y Cortés; ‘Poeta y campesino’, obertura, Franz von Suppe; ‘La bella durmiente’, vals, Piotr I. Chaikovski; Marche héroïque, Camille Saint-Saëns, y ‘Valses del emperador’, Johann Strauss II.

Los boletos están a la venta en las taquillas del Teatro Aguascalientes, de lunes a sábado, de 11:00 a 19:00 horas, o a través de https://www.showticket.com.mx/eventperformances.asp?evt=1810. El costo del boleto es de 150 pesos.