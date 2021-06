Valorarán si hay condiciones para realizar la Romería de la Asunción

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El encargado de la Guardia Sanitaria Octavio Jiménez Macías, indicó que se estará valorando si existen condiciones sanitarias o no para realizar en la primera quincena de agosto la Romería a la Virgen de la Asunción.

“Vamos a empezar a trabajar en conjunto entre las autoridades de salud y la iglesia católica para valorar si se puede realizar o no en base a las situaciones de riesgo, vacunados, hospitalizados e incidencia de contagios”, remarcó.

El funcionario estatal dejó en claro que aún no existe una postura oficial sobre la realización o no del evento donde lo que más interesa es salvaguardar la integridad de la población.

Aseveró que en estos momentos se está haciendo un análisis evento por evento para no tomar riesgos innecesarios, tal como ocurrió con un concierto que se dio en días pasados y que cubrió con todos los protocolos sanitarios.

“Insisto va a depender de las condiciones; en días pasados había un evento religioso en Calvillo y al final por mutuo acuerdo las autoridades de salud, la iglesia y nosotros como guardia acordamos mejor ahorita no realizarlo”, concluyó.