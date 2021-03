Vallas instaladas en Palacio Nacional son “un muro de paz”, aseguran en Gobierno Federal

Redacción

Ciudad de México.-Presidencia de México justifica colocación de vallas.

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, calificó como “un muro de paz” a las vallas que rodean Palacio Nacional previo a la marcha por el Día Internacional de la Mujer.

En una publicación a través de sus redes sociales, el vocero de la Presidencia detalló que la finalidad del cerco es para proteger y no para reprimir.

El pdte. @lopezobrador_ da garantías a las manifestaciones del 8M. El cerco de Palacio Nacional es para proteger y no para reprimir; para cuidar el patrimonio de todos los mexicanos y evitar la confrontación. Es un muro de paz que garantiza la libertad y protege de provocaciones

Sumándose a las declaraciones del presidente López Obrador y de la secretaria de Gobernación, Ramírez Cuevas aseguró que esto evitará la confrontación.

En una publicación posterior, el funcionario señaló que la 4T es pacífica y que respeta los derechos humanos y todas las manifestaciones.

Recordó a personajes históricos, como Gandhi, quienes optaron por la resistencia civil pacífica.

“Ese es el camino; convencer, argumentar. No imponer, no tirar bombas, no agredir”, apuntó.