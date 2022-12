Valdivia puntualiza rechazo a adopción de parejas homoparentales

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El diputado panista Adán Valdivia López puntualizó su negativa a legislar para que las parejas homoparentales tengan derecho a la adopción, argumentando que sus electores de los municipios de Calvillo y San José de Gracia así se lo han solicitado.

“A mí me encargaron que esos temas no los fuera a aprobar y que me iban a apoyar y por eso yo los voy a votar en contra. Hay muchos puntos de vista y es normal, vivimos en una sociedad democrática. Pero es un encargo que me hicieron”, aseveró en entrevista.

– ¿Quién te pidió votar en contra?

– La ciudadanía de mi distrito. El VIII, Calvillo y San José de Gracia.

– ¿De cuáles temas te dijeron que no?

– Por ejemplo, el tema de la adopción. Ahí la mayor parte de la gente me lo pidió.

– ¿Qué pasará con el matrimonio igualitario?

– En el matrimonio igualitario tengo mis asegunes. Pero viene un tema nacional, jurídico de la Suprema Corte. Al final pienso que las personas adultas pueden tomar la decisión que gusten, pero hasta dónde llega tu derecho y en el caso de los menores, debemos tener mucho cuidado.

Valdivia López abundó que iniciativas pendientes como el matrimonio igualitario, así como la adopción entre parejas del mismo sexo se determinarán en la reunión plenaria que llevará a cabo el grupo parlamentario de Acción Nacional.

“Tendremos nuestra reunión plenaria y ahí definiremos, donde será de una manera muy clara y contundente para definir hacia dónde y decirlo de manera clara”, insistió el representante panista.

– ¿Cuándo sería la plenaria?

– Para enero o febrero.

El Congreso del Estado abrió un periodo de receso el jueves y reanudarán sesiones ordinarias para marzo.