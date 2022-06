Valdivia a Regalado: “no venimos para hacer lo que nos dé la gana al Congreso”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- En el Congreso del Estado debe permanecer la legalidad y no el desorden, expuso el diputado panista Adán Valdivia López, presidente de la Junta de Coordinación Política del Legislativo, después que su homólogo por Morena, Juan Carlos Regalado Ugarte, acusó a la fracción blanquiazul de haber boicoteado propuestas a favor de la comunidad LGTTTBI.

“Somos 27 diputados que representamos, sí partidos, pero también a una parte de la población. Muy seguramente todos quisiéramos hacer lo que nos pudiera dar la gana aquí, pero todo tiene un orden jurídico y si él no hizo el proceso debido en realizar la solicitud, utilizar los tiempos o como él comentó en hacer travesuritas. No se trata de hacer travesuritas, sino de seriedad, de una institución”, declaró entrevistado este jueves.

La víspera, Regalado Ugarte denunció que tanto la Jucopo como la mayoría legislativa del PAN habían boicoteado la propuesta de un parlamento de juventudes diversas, así como las iniciativas hacia esta comunidad y hasta la instalación de banderas que fueron colocadas en la fachada del Congreso por el mes de la diversidad.

“Es un protocolo que debemos de seguir. Nadie le ha dicho que no o que sí, pero hay que respetar a la institución. Yo no puedo hacer lo que me plazca, pues ninguno de los 27 diputados es el dueño”, insistió Valdivia López.

El líder de la bancada del PAN aclaró que la propuesta de un parlamento para juventudes diversas no se tiene contemplado en ley, ya que sólo se tiene previsto uno infantil y otro juvenil. Por lo cual instó al morenista a hacer la propuesta mediante las vías legislativas.

En cuanto a la colocación de banderas de la diversidad sexual que a la fecha permanecen en la fachada del Congreso, Valdivia resumió: “Yo puedo representar a los ganaderos y no por eso voy a colgar una vaca afuera”