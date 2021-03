Vacunación es un tema de humanidad y no político; critica Orozco a la federación

Redacción

Jesús María, Ags.- El gobernador panista Martín Orozco Sandoval, criticó severamente la desorganización y falta de conciencia exponiendo a los adultos mayores en la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 en Jesús María.

Molesto, el Ejecutivo estatal lamentó que soluciones tan sencillas, que han propuesto aún antes de haber llegado las dosis no fueron tomadas en cuenta y no se les permita a los gobiernos su participación, insistiendo en la implementación de un pre registro para darle orden a la vacunación.

Puntualizó que el tema de las vacunas es humanitario y no político como lo están trabajando desde la federación.

Encarado por molestos ciudadanos que se formaron desde 24 horas antes, para a final de cuentas les dijeran que se acabó el biológico, Orozco Sandoval les explicó que no era una tema a su alcance, donde la federación es directamente quién lleva la estrategia, estando atado de manos para poder intervenir.

“No es posible que se exponga a los adultos mayores, los tienen aquí desde un día antes, nadie les informa nada, nadie les dice a qué horas, no hay nada, simplemente es un tema de orden y luego la gente se me echa encima y que bueno que yo doy la cara, pero los responsables del desorden es la federación”, fustigó.