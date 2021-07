Vacunación debe ir de la mano con las medidas sanitarias: Márquez

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Las vacunas desarrolladas contra el coronavirus y que ya están siendo aplicadas en Aguascalientes no son un escudo absoluto en contra de la enfermedad, por lo que se deben mantener las medidas de prevención recomendadas por los expertos, señaló el médico infectólogo Francisco Márquez.

Ante la muerte de una persona originaria de la entidad y que ya había recibido por lo menos una dosis del biológico, el especialista comentó que el riesgo de infección o muerte seguirá entre la población mientras se olviden las medidas sanitarias. Por ello, no descartó que en el futuro se registren más decesos de este tipo en el país.

“Mientras se tenga contacto con otra persona que esté circulando y no respete las medidas sanitarias recomendadas para Covid, la mortalidad sucederá (…) nosotros no vamos a esperar que la mortalidad en México entre las personas vacunadas sea cero, sí va a disminuir pero no va a ser cero y puede tener un efecto mayor si no respetamos las medidas”.

Expuso que todas las vacunas aplicadas hasta el momento son buenas ya que han demostrado tener un cierto nivel de protección ante el virus, por lo que recomendó a la población el participar en las jornadas de inoculación.

“La recomendación es: todos a vacunarnos. No existe una vacuna mejor que otra en este momento, la mejor vacuna es la que nos podamos aplicar, porque todavía no tenemos una conclusión a eventos secundarios y todavía están muchos proyectos mundiales en marcha”

Finalmente, Márquez destacó que “no obstante a estar vacunados, las medidas recomendadas universalmente deben seguir siendo vigentes”

Hasta este lunes, se han aplicado más de 612 mil vacunas contra el Covid-19 en Aguascalientes, entre personas mayores de 30 años, embarazadas mayores de 18 años, el sector médico y el sector educativo.