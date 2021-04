Vacuna vs Covid no garantiza fin de contagios: Márquez

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tras hacer un llamado a la población para confiar en las vacunas contra el covid, el médico infectólogo Francisco Márquez, sostuvo que de ninguna manera el estar inoculado significa que la persona ya no se va a enfermar.

“Insisto, el hecho de estar vacunados no quiere decir que no nos vayamos a enfermar, pero si busca que las personas no vayan a una condición de severidad a una terapia intensiva a los hospitales”, remarcó.

El galeno abundó en que las vacunas son seguras, producto de investigaciones serias de parte de los laboratorios y que es de reconocerse el tiempo récord en que crearon el biológico, por lo que no se trata de improvisaciones.

“Las vacunas son confiables, son seguras y son recomendables, porque entre más personas vacunemos se tendrá un mayor éxito”, expuso.

Al final, refirió que se estima que al estar vacunada el 80 por ciento de la población se puede llegar a lo que se conoce como una inmunidad de rebaño, por lo que insistió en el llamado a la población a vacunarse y no desconfiar.