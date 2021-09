Va Quirino Ordaz como Embajador de México en España

Redacción

Sinaloa.-Ya le encontró puesto López Obrador a Quirino Ordaz.

Desde Sinaloa, donde realiza una gira de trabajo, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el gobernador de la entidad, Quirino Ordaz, será propuesto al Senado como Embajador de México en España.

Ordaz concluirá su periodo como gobernador el 31 de octubre, y a partir de noviembre podrá incorporarse a las tareas de la diplomacia mexicana en lugar de María del Carmen Oñate.

El titular del Ejecutivo aseguró que se tienen buenas relaciones con el gobierno de España, y atribuyó las diferencias que se han tenido recientemente a “malos entendidos”.

Aspiro a que se restablezcan por completo las buenas relaciones con España (…) Pero ahora que les planteamos de manera respetuosa que ofrecieran una disculpa sobre todo a la monarquía, por lo que se llevó a cabo de manera abusiva en nuestro país con las comunidades originarias, la represión que hubo, los asesinatos masivos, el exterminio, pues ellos no lo entendieron así. Se sintieron ofendidos, actuaron creo que con soberbia, sin embargo, ya hay signos de que están aceptando de que son nuevos tiempos y que tenemos que actuar con respeto y seguir”, explicó López Obrador en entrevista desde Sinaloa.

Dijo que Ordaz ayudará a que se restablezcan por completo y en buenos términos las relaciones de amistad, culturales, económicas, comerciales, de inversiones y políticas con España.

La decisión la tomó, expuso, pese a que el gobernador de Sinaloa no forma parte de su partido político ni ha sido militant de la izquierda del país.

Abrió la posibilidad de que además de Ordaz, personajes de partidos políticos diferentes a Morena se sumen a su gabinete o a la representación en México ante otros países.

No se trata de banderías partidistas, por eso tomé esta decisión, de que Quirino (se integre) aún no siendo del movimiento del que yo formo parte. No tiene por qué dejarlo (al PRI), porque son cuestiones que tienen que ver con todos los mexicanos”, recalcó López Obrador