“Va quien quiere a actos públicos”: Piza

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El secretario de Salud Miguel Ángel Piza Jiménez aseguró que se cumplieron con las medidas sanitarias durante la Ruta del Vino, actividad organizada por gobierno del estado con fines turísticos.

“Terminó la Ruta del Vino el día de ayer. Me acaban de pasar ahorita el reporte y hubo una muy buena vigilancia, un buen control, incluso la guardia sanitaria no se retiraba de los eventos hasta que terminaban. Creo que, si no llegó a cero, hubo un mejor control que el año pasado”, declaró en entrevista grupal.

Piza Jiménez reiteró que esta serie de actividades que congregan a un mayor número de asistentes en el mismo lugar aumentan los riesgos de contagio, aunque mencionó que queda en la responsabilidad de cada persona.

“Los eventos están abiertos. Va el que quiere, porque a nadie lo obligan. Depende de cada quien la responsabilidad de cuidarse. Hubo Ruta del Vino, a lo mejor muchos de ustedes fueron a cubrir por cuestión de trabajo, pero no para divertirse porque son conscientes. El riesgo es de cada quien y de responsabilidad propia”, insistió.

– ¿Se prevé que aumenten los contagios con los festejos patrios?

– Todos los eventos que se puedan hacer, tienen un riesgo.

El secretario acudió al Congreso, en donde en sesión solemne fueron develadas en letras doradas la mención al sector salud del estado.