Va para largo mi expulsión del PRI de Aguascalientes: Tavarez 

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- El expresidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Antonio Lugo busca expulsar de este instituto político al ex dirigente estatal, Roberto Tavarez Medina por una cuestión personal.

En entrevista con El Clarinete Tavarez Medina respondió a los señalamientos que hizo recién Lugo Morales quien es delegado del CEN tricolor al tiempo de que también lo dirige a nivel local, en el sentido de que “era un hecho” la exclusión de el exlíder tricolor.

“Desgraciadamente el señor delgado ha tomado el asunto personal incluso sin objetividad o, o más bien imparcialidad. Él me acusó ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, que primero me extraña que el proceso lo haya llevado para allá, porque bueno primero hay una Comisión de Justicia Estatal pero pues seguramente queriendo aprovechar su influencia con el comité nacional, pues lo lleva para allá, este, hasta ahora solamente fui notificado de lo que se me acusa”.

Acto seguido añadió “informé públicamente que no esgrimí nada en mi defensa, me dieron unos creo que fueron 10 días y no esgrimí nada en mi defensa porque evidentemente el asunto es político o sea, no es un asunto que tenga realmente fundamento, el señor ha tomado las cosas de manera personal y seguramente por querer inhabilitarme para que yo pueda ser el próximo dirigente del comité directivo estatal del PRI”, dijo.

De igual manera el también exfuncionario municipal reiteró “o sea, es un hecho que que el señor (Lugo) lo que quieres es bloquearme y cerrarme las puertas por interés personal o por asociación con alguna otra expresión política del estado y hasta el día de hoy al ahorita las 10 de la mañana pues no he sido notificado por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria de que haya procedido la solicitud de expulsión del señor delegado”.

Finalmente apostilló “él sí se ha dedicado desde hace un par de semanas a decir que me quedan contadas las horas en el PRI, me parece como te digo no hay imparcialidad y ha tomado las cosas de manera personal, él no es ninguna autoridad para tener que notificar si me quedan pocas o muchas horas en el PRI, incluso aunque la Comisión Nacional de Justicia pues diera por terminada mi afiliación, pues yo tengo todos los recursos legales para acudir a las tribunales electorales, imagínate nada más con el cómo fue el asunto Luis Armando (Reynoso) ¿cuántos años duró?”. recordó en el sentido del que el exgobernador del estado el panista, intentó ser echado de Acción Nacional y el proceso duró más de 5 años.

Antonio Lugo Morales se ha distinguido por sus enfrentamientos con varios cuadros reconocidos en el priismo local y seguramente habrá regocijo en muchos tricolores cuando se vaya de Aguascalientes.