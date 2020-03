Va lento restablecimiento del RPP en Aguascalientes reconocen autoridades

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Reconoce el Secretario de Gestión Urbanística y Ordenamiento del Territorio (Seguot) Armando Roque, que está siendo lento el restablecimiento al 100 por ciento de los servicios en el Registro Público de la Propiedad, esto tras el hackeo a su sistema que sufrieron semanas atrás.

Confirmó que de 1,600 trámites se dio cabida a solo 576, equivalente a la tercera parte de lo que normalmente se hace.

“Ahorita si va a ser un proceso lento, así lo vamos a hacer porque todavía no nos entregan toda la información, pero ya estamos trabajando con la intención de no generar más problemas a la economía del estado”.

Presumió de que no se contaba con rezago, donde los tiempos que se tenían en las respuestas eran de entre 24 y 48 horas, sin embargo cuando llegaron en esta administración se e contaron con que el pasado sexenio se tardaban hasta un mes, por lo que en lo que hay un restablecimiento total se podría volver a esos tiempos.

Reconoció que al momento no se tienen las cifras reales del impacto económico que generó el cierre por unos días, aceptando que sí hubo pérdidas, y asumiendo la parte de responsabilidad que les pudiera corresponder, aunque lamentablemente fue algo que no estuvo en sus manos.

Al momento. aún se encuentran trabajando especialistas, inclusive extranjeros para poder restablecer de manera más ágil todos los servicios en breve.