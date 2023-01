Va Jiménez contra “bolitas” que se encuentren en la calle durante madrugada

Gilberto Valadez

San Francisco de los Romo, Ags.- La gobernadora panista Teresa Jiménez Esquivel advirtió que se ubicará a jóvenes que se reúnan en pequeños grupos sobre la vía pública, durante horarios nocturnos, a fin evitar que esto pueda repercutir en actos delictivos.

“Comenzaremos con programas importantes en las zonas con más incidencia delictiva. Hay grupitos donde están las canchas, pero están haciendo situaciones que no son deportivas, pues ahí estarán nuestros policías estatales y municipales para estar checando. Tiene que haber orden. Después de las doce de la noche, no pueden estar haciendo cosas que no son para producir en nuestro estado”, puntualizó.

En conferencia de medios, luego de una reunión vecinal en la primaria Pablo Latapí, de la comunidad La Ribera de este municipio conurbano, Jiménez Esquivel ejemplificó en cuanto a quejas que las personas le manifestaron de viva voz en torno a la inseguridad de esa zona por las llamadas bolitas.

“Comentaban que hay jóvenes que a las doce, dos de la mañana están jugando y luego vienen los conflictos, porque cuando no hay orden, hay conflictos. Le daremos la mano a todas aquellas personas que quieran reintegrarse a la sociedad”, ofreció.

Sobre las peticiones escuchadas en La Ribera, considerado un punto rojo de inseguridad para este municipio, la gobernadora admitió la carencia de recursos financieros; aunque insistió en no descuidar la vigilancia. “Son muchos millones de pesos, la verdad. Ahorita ya salieron propuestas de otras canchas y tendremos que ver la inversión en esta zona. Lo que sea necesario para que tengamos paz en Aguascalientes, lo haremos”, finalizó.