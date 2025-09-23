Va a pasar impuesto a Airbnb en Aguascalientes afirma González

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Aunque no se ha formalizado la propuesta de cobrar impuestos a plataformas hoteleras en Aguascalientes, Mauricio González López, secretario estatal de Turismo, indicó que se espera ajustar los documentos en las siguientes semanas.

“Es una propuesta que tengo que revisar junto con el Poder Legislativo, con la Secretaría de Finanzas y ya está todo avanzado. Ahora necesitamos ir con la gente de Airbnb para que nos dé la información, buscamos una cita y que ellos puedan detener el dinero a quien renta y lo entregue de manera directa al gobierno”, indicó.

– ¿Pero sí hay disposición de la empresa?

– Sí, porque en otros estados ya se logró este impuesto.

El pasado 8 de agosto, el titular de Turismo anunció una petición para que la Ley Estatal de Ingresos del siguiente año contemple el cobro del 3% a plataformas de hospedaje como Airbnb. Gravámenes que actualmente no pagan este tipo de páginas electrónicas en la red.

Por lo pronto, González López abundó en torno a la necesidad de esta propuesta, argumentando que este tipo de negocios han prosperado y deben contribuir en la economía del estado.

“Toda empresa, sea de donde sea, debe de aportar. Además, los más interesados son los empresarios hoteleros y queremos que sea un tema equitativo y todos cooperen a los impuestos locales y por supuesto que va a pasar”, garantizó el funcionario.

La propuesta del gobierno estatal para Ley de Ingresos y Presupuesto de egresos deberá ser presentada el siguiente mes ante el Poder Legislativo.