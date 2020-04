Usuarios se lanzan contra Anahí por “extraña” receta

Redacción

La cantante Anahí lideró las tendencias en México de Twitter no por alguna nueva canción o por algún anuncio sobre su vida personal, sino por su manera de preparar enfrijoladas, un platillo muy popular en México.

En menos de dos minutos la cantante y actriz preparó un platillo que no dejó satisfechos a los usuarios de la red social.

Anahí pidió a sus seguidores que usen tortillas saludables, por ejemplo tortillas de nopal, “que tiene mucha fibra y además no tiene calorías” y frijoles “molidos y cocidos solamente con agua, no le pongo nada más. Si le quieres poner un poquito más de sabor le puedes poner hierbas, no sé, albahaca o tomillo”.

Y fue así que la cantante tomó dos tortillas frías de nopal, las dobló por la mitad, les untó frijoles y para rematar les colocó algo de queso. También recomendó que si deseas que estén rellenas, se les puede poner pollo, queso o tofu.

“A los grandes, a los chicos y a todos nos encanta”, comentó para finalizar su video.

Tras ello, los usuarios de Twitter se mostraron implacables con la ex RBD y expresaron su disgusto por la manera en que preparó este platillo.

