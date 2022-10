Uso del cubrebocas seguirá siendo voluntario en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- No se contemplan al momento modificaciones en la estrategia de salud contra el covid, por lo que continuará siendo de manera voluntaria el uso del cubrebocas en el estado, señaló el director del Instituto de los Servicios de Salud de Aguascalientes (ISSEA), Rubén Galaviz Tristán.

-¿Doctor hay ya estados que comienzan a dejar de hacer obligatorio el uso del cubrebocas, en ese sentido que va a pasar en Aguascalientes?

-Aquí seguiremos con la posición de mantenerlo voluntario para la población en general.

El galeno puntualizó que la recomendación es que la población de riesgo continue utilizando el cubrebocas.

-¿Quiénes serían?

-Los mayores de 60 años, los que tengan alguna comorbilidad, alguna enfermedad subyacente que pudiera implicar riesgos y los niños a quienes debemos de seguir cuidando.

-¿Pero entonces no hay cambios?

-No. Finalizó el responsable de la salud en el estado.