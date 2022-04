Uso de cubrebocas en antros, cantinas y restaurantes obligatorio para el personal en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El responsable de la Guardia Sanitaria en la entidad Octavio Jiménez Macías, aclaró que el uso del cubrebocas para los asistentes a espacios cerrados como antros, cantinas, restaurantes, palenque o casino de la feria de San Marcos no es obligatorio para acceder, mas no así para el personal que labora dentro de estos que si deberá utilizar la mascarilla.

-¿Si bien ya se decretó que el uso del cubrebocas en el perímetro ferial es opcional, qué va pasar en los espacios cerrados?

-No se debe de causar confusión, así de fácil, llegas a con o sin cubrebocas y puedes entrar sin ningún problema sin que te nieguen el acceso.

-¿Y para el personal?

-Para los prestadores de servicios si, para los usuarios no. Porque para el personal si, por la sencilla razón del contacto que tienen con varias personas.

Al concluir el burócrata manifestó que ya se les está exigiendo a todos los espacios cerrados donde se presente un servicio que en la medida de lo posible todas las ventilaciones disponibles estén abiertas para evitar la concentración de monóxido de carbono que es lo que preocupa.