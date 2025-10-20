Usa exlíder sindical del CJNG a exfutbolistas para inaugurar cancha en Puebla

Redacción

La inauguración de una cancha de futbol en el municipio de Oriental, Puebla, reunió a once exjugadores de la Liga MX contratados por Nazario Ramírez, líder sindical y presunto operador del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), días antes de su detención por delitos de extorsión y narcomenudeo.

El evento, celebrado el 20 de septiembre en la cancha “Y Griega”, fue financiado por Ramírez, quien invirtió más de 2.5 millones de pesos en su rehabilitación y equipamiento, de acuerdo con información publicada por el periodista Carlos Rocha para e-consulta.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a los exfutbolistas invitando al público al acto deportivo: “El empresario Nazario nos ha convencido. Estaremos en Oriental para la inauguración de la cancha y fomentando el deporte. Nos vemos el próximo 20 de septiembre”, señalaban los mensajes.

Entre las figuras que participaron en el partido de exhibición estuvieron Cristian “El Chaco” Giménez, Matías Vuoso, Marco Antonio “Pikolin” Palacios, Héctor Reynoso, José Daniel “El Chepe” Guerrero, Jorge “El Chatón” Enríquez, Diego Martínez, Daniel “El Travieso” Guzmán, Daniel Guzmán Jr., Juan Carlos “El Negro” Medina y Michel Vázquez.

Durante la inauguración, Ramírez se presentó como benefactor y relató su vínculo con el futbol y la vida sindical. En el acto estuvo presente Anallely López Hernández, delegada regional de Bienestar en Libres, Puebla, quien, según reportes locales, mantiene vínculos personales y laborales con el líder sindical.

Nazario Ramírez se desempeñaba como secretario general del Sindicato de Trabajadores en la Industria de la Construcción y Transporte de Materiales del Estado de Jalisco, afiliado a la CTM.

Su detención ocurrió el 15 de octubre en Guadalajara durante un operativo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional. Las autoridades aseguraron armas, vehículos y drogas, e identificaron al detenido como responsable de coordinar apoyo logístico y financiero al CJNG.

Ramírez enfrenta acusaciones por extorsión, venta y distribución de drogas, lavado de dinero y asociación delictuosa. Las investigaciones federales apuntan a que utilizó su posición sindical para encubrir operaciones del cártel, controlar rutas de transporte y financiar actividades ilícitas en Jalisco y Puebla.

Con información de: Infobae