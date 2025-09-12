Urgen campañas para reducir consumo de refrescos en Aguascalientes: Medina

Gilberto Valadez

Aguascalientes , Ags.- Sigue preocupando las consecuencias debido a la ingesta de refrescos en la población, indicó la diputada Alma Hilda Medina Macías, presidenta de la comisión de Salud del Congreso del Estado, quien se mostró a favor de campañas para reducir el consumo de las bebidas azucaradas.

“Con el tema de la diabetes y de la retinopatía son una de las principales causas de ceguera. Por ello debemos de cuidarnos, abonar en el tema de salud y si se puede reducir el consumo de refrescos endulzados, es bueno”, aseveró la legisladora por el PAN.

En ese sentido, Medina Macías consideró factibles las nuevas campañas que se han anunciado desde el centro para generar conciencia entre la población y que personas de todas las edades disminuyan el consumo de bebidas gaseosas.

“Toda campaña que abone al tema de salud siempre es benéfica, además que el consumo de azúcar es amplio en nuestra población y esperamos que esa campaña tenga efectos”, agregó la panista.

Entre las medidas más recientes del gobierno federal en contra del consumo de refresco serían impuestos especiales a este tipo de bebidas.