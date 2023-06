Urgen a hacer lo necesario para preservar la vida de los 16 secuestrados en Chiapas

Comunicado

México.- El pasado martes, un comando armado privó de la libertad a 16 trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Chiapas en el tramo carretero de Ocozocuautla-Tuxtla Gutiérrez. Al respecto, la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz de su Comisionado para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, hace un llamado a las autoridades estatales de Chiapas para que se tomen medidas que prioricen la vida de los 16 funcionarios.

En la conferencia matutina del miércoles 28, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció acerca de este caso, asegurando que el secuestro es producto de la disputa por el territorio entre grupos de la delincuencia organizada. No obstante, resultan desafortunadas las palabras con las que remata su comentario: “Lo mejor es que los liberen, si no, los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos”. En medio de una emergencia de esta magnitud no se pueden permitir declaraciones que banalicen los hechos. La vida humana tiene que ser lo más preciado en el ejercicio público, por lo que la 4T no debe ser omisa ante estos lamentables sucesos.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los perpetradores, no obstante, en redes sociales circuló un video donde uno de los secuestrados lee un mensaje en el que el grupo armado pide al gobernador del estado, Rutilio Escandón, la destitución de tres funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública: Francisco Orantes Abadía, Roberto Yair Hernández y Marco Antonio Burguete Ramos.

En la CIDHPDA nos solidarizamos con los familiares de los 16 empleados administrativos de la SSyPC, quienes se han manifestado a favor de ceder a esta petición. Por lo tanto, exigimos tanto al Estado mexicano y a las autoridades de Chiapas que implementen un operativo de búsqueda en el cual no se ponga en riesgo la vida de los funcionarios privados de su libertad.