Urge reforma migratoria binacional entre México y E.U.

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- Uno de los problemas más comunes que se viven en la frontera norte de México están relacionados con la migración de connacionales y centroamericanos que buscan llegar a los Estados Unidos.

Carlos Peña Ortiz, presidente municipal de Reynosa, Tamaulipas, calificó como adecuado el actuar del Gobierno Federal en la frontera, aunque consideró que una de las principales áreas de oportunidad tiene que ver con la migración.

“En el caso de Reynosa, tenemos ahorita a 8 mil haitianos, 600 ucranianos, más o menos 4 mil centroamericanos, alrededor de mil 500 africanos y asiáticos; son cerca de 17 mil migrantes”, declaró el edil morenista.

En ese sentido, es un reto para el municipio y para el estado el garantizar la prestación de servicios básicos y de salud, además de definir estrategias humanitarias para el tránsito de tal cantidad de migrantes.

“Hemos hablado con varios diputados y senadores sobre la necesidad de una reforma migratoria que sea sensible a las necesidades del mundo actual; y en donde EE.UU. tiene que ser más firme y claro con su política migratoria, porque su política de campaña –la de Biden- fue establecer una política migratoria que hasta el momento no lo han hecho, no ha habido ninguna reforma que ayude que personas puedan pedir asilo o que digan que no pueden pedir asilo”, destacó el presidente municipal.

Recordó que tanto los republicanos como los demócratas han propuesto que las solicitudes de asilo se hagan en su país de origen, en la embajada americana más cercana, esto con la finalidad de que el flujo migratorio no se acumule en la frontera del país.

“Es un tema muy grave y un tema en el que deben de participar muchos países para poder dar un cambio a lo que está pasando en los flujos migratorios en las diferentes partes del mundo”, concluyó el presidente municipal de Reynosa.