Urge que cambien protocolos para casos  por desaparición de personas: Figueroa

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Es necesario adecuar los procedimientos en torno al seguimiento hacia casos de desaparición de personas, indicó la diputada Leslie Figueroa Treviño, presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Congreso.

“Urge que los protocolos cambien, pues muchas veces no los reportan o desgraciadamente no van a las instituciones pertinentes, por lo que gran parte de nuestro trabajo es informar a la ciudadanía dónde puede dirigirse cuando alguien no aparezca y cuáles son los pasos a seguir. Hace falta mucha difusión”, apuntó en entrevista.

En ese aspecto, Figueroa Treviño adelantó una propuesta que se tiene sobre la mesa en torno a modificaciones para las alertas Amber, en especial con reportes de desapariciones relacionadas a infantes.

“La semana pasada presenté la iniciativa para que armonicemos desde el federal y no tengamos que esperar 48 horas para que se active la alerta Amber cuando son menores de edad, porque son mucho más vulnerables y es más factible que se cometan otros delitos”, resaltó.

– ¿Y si la fiscalía no responde a los llamados?

– Que nos busquen, con mucho gusto damos seguimiento tanto en la comisión legislativa como en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Porque no es opcional, la fiscalía tiene que responder.

La diputada por Morena informó que se analizarán los números de la Comisión de Búsqueda de Personas para evaluar una posible adecuación de recursos en torno al seguimiento que hacen por desapariciones.