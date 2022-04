Urge PRD tomar previsiones rumbo al Día Cero del Agua en Aguascalientes 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La sombra del desabasto total del agua está cada vez más cercana al estado, advirtió el diputado por el PRD Cuauhtémoc Escobedo Tejada, quien urgió a las autoridades para adelantar previsiones frente a lo que ya ocurre en otras entidades.

“El llamado Día Cero está por llegar, no se ha tocado el tema y esa debe ser la prioridad. Todavía no llegamos a una situación crítica, pero podríamos llegar si no se hace algo al respecto”, subrayó el legislador del Sol Azteca.

Escobedo Tejada ejemplificó el panorama que ya está sucediendo en Nuevo León, donde diversas poblaciones enfrentan la carencia en cuanto a la distribución básica del líquido.

“Ya viendo los casos que están ocurriendo en la zona metropolitana de Monterrey y en otros lugares más, nos debe de preocupar porque Aguascalientes su único sistema de fuente es a través de la perforación de pozos, no de presas, ni de lagos. Aquí no hay lagos y en las perforaciones ya sale arsénico u otros minerales dañinos”, insistió.

El representante perredista resaltó que las condiciones geográficas del estado hacen viable alternativas de solución en ahorro de agua y que impacten a los once municipios.