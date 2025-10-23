Urge legislación para regular gimnasios en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Celeridad a la reglamentación para que gimnasios tengan personal capacitado para atención de primeros auxilios, señaló la diputada Alma Hilda Medina Macías, presidenta de la comisión de Salud en el Congreso del Estado, luego que una joven falleció en un aforo local para práctica de boxeo.

“Yo espero que en las próximas sesiones se pueda definir algo en ese sentido, vamos a revisar el tema a detalle. Se tiene que concretar, pues son cosas que no pueden pasar”, enfatizó la legisladora por el PAN.

– ¿Habrá un padrón de gimnasios y sus entrenadores?

– Creo que debe dejarse en claro que los dueños conozcan el tema y que no sea solo tema de negocios, sino que cuenten con gente de experiencia y certificada para que no pase otra tragedia.

Medina Macías precisó que se cuenta tanto con una iniciativa heredada por Luis León, diputado del PAN con licencia, así como por la legisladora Geny López, ante lo cual se definirá un acumulado de ambos documentos y avanzar con las propuestas en el actual periodo ordinario que finaliza en diciembre.

“Tenemos el punto con Desarrollo Social, tanto del estado como del municipio, lo vamos a revisar, pues debemos dejar en claro las funciones de ambas instancias en cuanto a esa situación”, agregó.

En días pasados, una joven de 17 años falleció luego de lesiones presuntamente recibidas en un gimnasio de boxeo al sur de la ciudad, durante un entrenamiento que supervisaba el entrenador correspondiente. La diputada blanquiazul mencionó que ese gimnasio ya había sido señalado con anterioridad.