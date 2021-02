Urbaneros se quejan de acoso por parte de Movilidad

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El líder del Sindicato de Choferes de Camiones Urbanos Roberto Mora Márquez, se quejó de un constante acoso por parte de verificadores de la Coordinación de Movilidad.

El dirigente de los trabajadores del volante expresó que están siendo sancionados hasta por parase a comprar algo para comer.

“A diario es constante escuchar las quejas dónde nos dicen, oye es que se molestan por qué me pare a comprar mi torta, dónde me la voy a comer, dónde voy a hacer de mis necesidades fisiológicas, entonces ya no podemos hacer nada porque nos multan”.

Más adelante Mora Márquez expuso que las multas que se están aplicando a los patrones llegan hasta los 12 mil pesos, insistiendo en un acoso constante.

El dirigente hizo un llamado a Movilidad a flexibilizar sus políticas, en el entendido de que los operadores también tienen necesidades.