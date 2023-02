Urbaneros los más sancionados por Movilidad 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El coordinador de Movilidad, Ricardo Serrano Rangel, reveló que las modalidades del transporte público con más sanciones son los camiones urbanos, seguido por los taxis.

Indicó que de 1,075 sanciones aplicadas en 2022 por distintas causales hasta 778 tuvieron que ver con camiones urbanos; 211 en taxis; 50 en colectivo foráneo y 30 a plataformas.

En entrevista el funcionario estatal indicó que las faltas más comunes en los camiones urbanos fueron la reincidencia en amonestaciones con 153 casos; negar el servicio injustificadamente 17; poner en riesgo la seguridad de los usuarios y terceros 16; choferes sin licencia de manejo14 y no respetar las tarifas con 11.

Para la modalidad de taxis lo más recurrente fueron las sanciones por no contar con gafete 32; no portar licencia de manejo 25; exceder la antigüedad de la unidad o malas condiciones de la misma23; hacer sitio en lugar prohibido 17; incumplir con trámites administrativos 16 y trato irrespetuoso al usuario con 10.