Unos 8 mil alumnos ya no egresaron a las aulas en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) Lorena Martínez Rodríguez, reveló que identificaron a 8 mil alumnos de los 19 mil que desertaron de la escuela tras la pandemia del covid que ya no pudieron regresar en definitiva a las aulas.

Indicó que en los casos en que ya no regresaron fueron niñas y niños que cambiaron de domicilio en donde ceca de 2 mil ya no pudieron identificar en dónde viven actualmente, cambiaron de domicilio, así como otros más se fueron a otros estados.

Habló de un mecanismo en conjunto con el INEPJA para que ello es los puedan recibir al ya no empatar con sus grados.

“En la educación formal conforme al número de años que tienen los niños es como tienen que ir en su grado correspondiente, entonces los niños que se rezagaron dos años, no los podemos regresar a primero o segundo, entonces ahí los recibiría el INEPJA”, explicó.