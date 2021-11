Unos 70 trabajadores de la salud han muerto a consecuencia del covid-19

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Documenta el Colegio de Médicos hasta 70 muertes de trabajadores de la salud a consecuencia del covid-19.

El cardiólogo Guillermo Llamas Esperón indicó que han sido momentos complicados en donde han visto caer a compañeros y amigos que ofrendaron su vida por salvar a otros.

“Seguimos en tiempos de difíciles porque la pandemia no ha pasado, por eso desde aquí exhorto a no bajar la guardia, son casi 70 gentes de la salud a los que esta enfermedad les ha arrebatado la vida”, lamentó.

Agregó que a manera de homenaje en las instalaciones del colegio de médicos se les ha erigido un muro que contiene los nombres de médicos, enfermeras, paramédicos y en general personal de la salud que perdieron la vida a consecuencia del covid.

En última instancia el galeno manifestó “se dice fácil pero 70 nombres son igual número de familias que perdieron a un ser querido, a un amigo o compañero donde a muchos nos dolió porque nos tocó tomar la decisión de intubarlos y de aislarnos de su familia quien ya no los volvió a ver”, recordó el galeno.