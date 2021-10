Unos 100 docentes de Aguascalientes han solicitado su jubilación

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Alrededor de cien trabajadores del sector educativo han solicitado su jubilación ante el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), y se espera que en los próximos días se acumulen más peticiones de esta índole, comentó el secretario Ulises Reyes Esparza.

El funcionario comentó que dentro de este grupo no solo se encuentran docentes, sino que también hay personal administrativo y de otros tipos que buscan finalizar con sus servicios dentro de las aulas.

“Tenemos ya un primer corte, está rondando en cien solicitudes de permiso pre jubilatorio entre personal docente, directivos, de supervisión, personal de apoyo y asistencia de la educación, es una cifra muy conservadora, seguramente subirá un poco, no esperamos que aumente de manera considerable”

Indicó que aunque se esperan más solicitudes pre jubilatorias, la cifra no incrementará de manera considerable ya que el 80% del personal actual es jóven y con muchos años de servicio por delante.

Precisó que los docentes pueden iniciar este trámite en cualquier periodo del año, sin embargo, es ahora cuando también podrían salir beneficiados al recibir su aguinaldo y los sueldos de los últimos meses.

Agregó que las vacantes de docentes que solicitan su jubilación se están cubriendo con nuevos profesores de manera inmediata, sin embargo, no ocurre así con directivos, ya que ellos solo deben ser sustituidos por el subdirector del plantel.