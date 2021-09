Universidad de Las Artes se queda en su lugar: Reyes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tras las manifestaciones de estudiantes el titular del instituto cultural de Aguascalientes Carlos Reyes Sahagún, desmintió cualquier posibilidad de que la Universidad de las Artes vaya a ser removida por los trabajos que se realizan en la colonia Ferronales o por efectos del proyecto de reactivación del complejo.

“Se les expuso el proyecto que se está llevando en Ficotrece y se les garantizó la permanencia de la universidad en su lugar con las instalaciones que tienen en su momento, entonces yo no sé de dónde sacan tal cosa”, reiteró.

El burócrata añadió que se trata de rumores únicamente en donde si bien existe un proyecto de reactivar la zona en este no se toca la universidad, ni el resto de espacios artísticos que hay y que a la par también están creciendo.

“Es un espacio social importante, como ustedes saben ahí tenemos desde el salón Locomotoras donde se realiza la vacunación contra el covid, tenemos fiestas, graduaciones, convenciones, una sala de conciertos y donde toda actividad cuesta y por ello se paga para seguir manteniendo los espacios”, expuso.

Al final recordó que no todos los espacios del complejo corresponden a la universidad y reiteró que son temores infundados de que la universidad se vaya a remover de su espacio original.