Unidos sacaremos el barco: Salas

Aguascalientes, Ags.- Previo al partido frente a León correspondiente a la fecha 7 de la Liga BBVA MX, el delantero de los Rayos, Maxi Salas, atendió a los medios de comunicación en Casa Club y habló sobre lo que ha sido el torneo y lo que viene para ellos.

Maxi expresó que la derrota sufrida en casa fue dolorosa, pero están enfocados en salir adelante.

“Fue una derrota muy dura, la segunda consecutiva, no esperábamos el resultado pero hay que afrontarlo de la mejor manera, somos jugadores profesionales y hay que entrenar al cien para estar concentrados, hay que dar vuelta a la página porque ahora tenemos un lindo pero difícil partido ante León”.

“La verdad que nos pusimos a hablar entre nosotros los jugadores, hay que estar todos juntos y ver los errores que cometimos, estamos unidos y esto lo vamos a sacar adelante”, añadió el nacido en Corrientes.

El delantero mencionó que los goles tempraneros fueron un factor importante, por lo que trabajarán para no volver a concederlos. “Un gol temprano te cambia todo el juego, el ritmo, perdimos la pelota, empezamos a perder balones y eso creo que influye, tenemos que mejorar esas cosas para que no nos vuelvan a pasar”.

Sobre sus actuaciones entrando como revulsivo, Maxi dijo lo siguiente. “Acepté la decisión y desde donde me toque estar voy a apoyar al equipo, el técnico decide quién juega y quién no, yo estoy poniéndome a tono para estar otra vez entre los once, que es lo que quiero”.



Con respecto a León, próximo de los Rayos, esto fue lo que declaró el argentino.



“León es un equipo muy bueno, tiene jugadores espectaculares que dentro de la cancha resuelven bien, pero nosotros tenemos que estar concentrados, metidos y haciendo las cosas bien, hay que trabajar y analizar para buscar la mejor manera de hacerles daño y traernos los tres puntos”.

Salas finalizó su conferencia hablando sobre el rendimiento que han tenido como visitantes. “De visitante nos venimos sintiendo más cómodos, no sé a qué se debe, pero perdimos en Juárez, esto es de constante concentración, todos los partidos son diferentes, entonces siempre tenemos que estar al cien”.