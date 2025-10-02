Unidad K-9 de Operaciones Especiales adiestrados para misiones tácticas y de alto riesgo

18 C
Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Grupo de Operaciones Especiales K-9 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes (SSPM) se distingue por la preparación y capacidad de sus agentes caninos, quienes participan activamente en intervenciones policiales, cateos y operativos.

Los ejemplares están entrenados para actuar en diferentes situaciones, como la contención de personas agresivas o armadas, la inspección de vehículos y la localización de objetos ilícitos.

Su adiestramiento les permite desarmar y retener a sospechosos, así como acceder a lugares de difícil alcance, apoyando de manera efectiva a corporaciones como la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la propia Policía Municipal en los recorridos del Operativo Barrio Seguro.

Actualmente la unidad cuenta con 15 agentes caninos, de los cuales 12 son operativos y 9 están acreditados como perros multipropósito, es decir, con dominio en tres o más especialidades: intervención policial, detección de narcóticos, armas, cartuchos y restos humanos.

Su entrenamiento es constante, con prácticas diarias orientadas a reforzar sus habilidades y mantener el rango de trabajo requerido en escenarios reales de intervención.

Además de su labor operativa, el Grupo K-9 participa en actividades de proximidad social, donde se realizan demostraciones abiertas a la ciudadanía para dar a conocer su preparación y fortalecer la confianza en la Policía Municipal.