UNAM desconoce origen de los ‘seres no humanos’ de Jaime Maussan

Redacción

Ciudad de México.-¿No son extraterrestres? Después de que Jaime Maussan, ufólogo y comunicador mexicano, presumiera frente a diputados que dos cuerpos encontrados en una mina de Perú no son momias, sino ‘seres no humanos’, la UNAM respondió a la polémica y dijo que aún se desconocen sus orígenes.

Este martes 12 de septiembre, Maussan aseguró frente a legisladores que estos dos cuerpos tenían más de mil años e incluso citó una investigación que realizó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2017, para dar credibilidad a su versión.

“De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, que realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad. Es decir, no se trata de seres que fueron recuperados de naves, que son estrellamientos, sino que son seres que estaban sepultados en minas de diatomea”, sostuvo el comunicador.

Sin embargo, hoy el Instituto de Física de la UNAM explicó en un breve comunicado que los trabajos de investigación que realizó solo determinan la antigüedad de los cuerpos y “en ningún caso hacemos conclusiones sobre el origen de dichas muestras”.

Incluso, se deslindó de cualquier “uso, interpretación o tergiversación que se haga con los resultados” de su análisis. Además, aclaró que las ‘muestras’ son de piel y de tejido cerebral de aproximadamente 0.5 gramos, cuyos resultados fueron entregados al usuario que lo solicitó.

En mayo de 2017, la máxima casa de estudios realizó un análisis de carbono 14 y determinó que estos cuerpos se mantuvieron sepultados por un milenio dentro de una diatomea, que es un tipo de alga que no permite el crecimiento de bacterias ni de hongos, lo que permitió su preservación.

¿Qué dijo Jaime Maussan sobre los ‘serenos no humanos’ hallados en Perú?

Con plena seguridad, Jaime Maussan presentó en la Cámara de Diputados dos cuerpos momificados en dos cajas tras asegurar que tienen más de mil años. Estos cuerpos, dijo, fueron hallados en una mina de Perú, entre las ciudades de Palpa y de Nasca, en 2017.

Además, enfatizó que los seres presuntamente extraterrestres no se tratan de cuerpos recuperados en naves que cayeron sobre la Tierra, sino que estaban sepultados.

“No se trata de momias, se trata de cuerpos que están íntegros, completos, que no han sido manipulados en su interior y que tienen una serie de elementos que los hacen verdaderamente extraordinarios.

“Hay una demostración clara de que nos presentamos con ejemplares no humanos que no tienen relación con ninguna otra especie en nuestro mundo, y que se encuentran abiertas todas las posibilidades para que cualquier institución científica los pueda investigar y que cualquier especialista en ADN pueda acceder a la información y estudiarla por sí mismo”, apuntó.

Asimismo, Jois Mantilla, periodista e investigador de Otro Mundo Comunicaciones, reforzó esta idea y apuntó que forman parte de una especie desconocida para la ciencia.

“Son dos especies que nunca se han visto (…) En junio de 2017, antes de que presentamos junto con Jaime Maussan el hallazgo en una conferencia de prensa en Lima, algunos arqueólogos y otros profesionales que se hacen llamar de la comunidad científica denunciaron fraude, la fabricación de cuerpos con restos de otros animales, y dijeron a la opinión pública que unos artesanos mutilaron las manos y los pies, y les recortaron las cuencas oculares a una momia real en un taller para darle apariencia alienígena”, afirmó.

No obstante, Mantilla recordó que arqueólogos reconocidos descalificaron esta versión, pero jamás realizaron pruebas para desmentir que no son ‘seres no humanos’.

“La prensa, obviamente, creyeron en ellos porque son los más importantes referentes en la arqueología quienes dijeron esto, científicos fueron los que dijeron esto. Entonces, pero saben cuántos análisis, cuántas tomas de muestra, cuántos estudios hicieron esta comunidad científica a estos cuerpos (…) Cero, nada, ni siquiera fueron a conocerlos, están hace cuatro años en la universidad de ICA ? y no fueron a conocerlos”, recriminó.

Con información de El Financiero