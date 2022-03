UNACAR le deberá pagar al gobierno de Aguascalientes 350 mdp 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El secretario general de gobierno Juan Manuel Flores Femat, indicó que la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) deberá pagar al estado de Aguascalientes 350 millones de pesos, estando ya en etapa de ejecución tras haber perdido un amparo.

-¿Secretario que hay con el tema de la Universidad del Carmen, se habla de adeudos con el despacho que les llevó el procesos jurídico?

-No, de eso con los adeudos con los despachos ya se llevaron los juicios, ustedes saben que eso derivó en una responsabilidad para el titular ‘Paco’ Chávez quien estuvo en su momento al frente del Instituto de Educación, teniendo ya una sentencia por haber contratado un despacho al que no se le justificaron sus servicios y también el estado de Aguascalientes tiene un crédito mercantil porque desafortunadamente su cobro es como de particular a particular prácticamente.

Subrayó que a esta Universidad del Carmen quien no cumplió con la proveduría de equipo de cómputo para el programa de Habilidades Digitales para el estado de Aguascalientes ya se le notificó del embargo, interponiendo un amparo que le fue adverso en ejecución.

Flores Femat aseguró que antes de que concluya la presente administración se habrá de ejecutar el embargo que garantice el pago por parte de esa institución, aunque el gobierno de Aguascalientes está abierto a un convenio de pago.

-¿De cuánto es el embargo?

-Es por 350 millones de pesos, remató.