“Una tiradera de dinero la revocación de mandato”: Valdivia

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No hubo resultados tangibles para la población en torno a la revocación de mandato, subrayó Adán Valdivia López, líder de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, mencionando

“Fue una tiradera de dinero. Todos esos recursos mejor pudieron haber sido invertidos en temas educativos o de salud, pero al final se limitó en el posicionamiento de una persona y para un partido”, declaró.

Valdivia López hizo hincapié en la baja participación que el ejercicio contabilizó en Aguascalientes, siendo una de las entidades con menor respuesta ciudadana oficialmente con un 9.2 por ciento de votación.

“Creo que se trató de un tema completamente populista, que es un distractor para la sociedad y de los resultados que deberían estar entregándose. En Aguascalientes, la ciudadanía sabe de lo que han hecho los gobiernos de Acción Nacional en el gobierno y los municipios”, estableció.

La revocación de mandato celebrada el domingo para la permanencia o no del presidente Andrés Manuel López Obrador fue declarada no vinculante, debido a que no superó el 20 por ciento del padrón electoral.