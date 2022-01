Una injusticia total aumentar tarifas al transporte público en Aguascalientes: Escobedo

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No se justifica una eventual alza a las tarifas de transporte público, como se ha especulado tanto en camiones urbanos como en taxis, estableció Cuauhtémoc Escobedo Tejada, diputado local por el PRD.

“Mientras no haya mejoramiento del servicio, no puede pensarse en un incremento de tarifas. Desde hace cuánto urge un sistema eficiente en Aguascalientes y es el tema desde hace 30 años”, subrayó.

– ¿Se equivocaría el gobierno si incrementa las tarifas? – Cualquier gobierno, no nada más éste.

Escobedo Tejada adicionó que la misma situación económica que atraviesa el país no se presta a que se le genere más carga a la población.

“La inflación del país ya anda por el ocho por ciento y cargarle más a los contribuyentes sería una injusticia total. Los gobiernos deben asumir su responsabilidad, inyectar recursos y crear una estrategia integral que no agravie ni a usuarios, ni a los concesionarios”, comentó.

El legislador del Sol Azteca expuso que a nivel local prevalecen situaciones como el acaparamiento de concesiones en servicios de transporte para unas cuantas manos, lo cual también se refleja en las carencias del servicio.