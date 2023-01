Una desgracia el vandalismo que persiste contra escuelas públicas: Silva

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Deplorable las acciones de rapiña que persisten contra planteles públicos de la entidad, afirmó el diputado Raúl Silva Pérezchica, presidente de la comisión de Educación en el Congreso del Estado.

“Es una pena que la población siga vandalizando instituciones que son de ellos mismos y que al final es dinero público, lo cual es la parte que me da más pena, pues no es una situación particular, sino además de interés de todas las personas que tenemos estudios en cualquier nivel. Es una desgracia”, afirmó el legislador por el PAN.

– ¿Siempre es lamentable?

– Siempre. Pudiéramos ser un país de primer mundo por la mentalidad, no lo somos.

Silva Pérezchica hizo un llamado a las instancias de seguridad pública a fin de reforzar la vigilancia en los alrededores de los planteles escolares, para mantener los rondines luego que algunos casos pueden ser repetitivos y dijo confiar en que las autoridades educativas puedan reponer el material hurtado.

“Para la atención, dependerá de lo que haya sucedido. Si es una situación de electricidad o de agua, puede llevarse unos días. Pero cuando es una situación de equipo, sobretodo si tiene un costo elevado, puede tardar meses de que pueda reponerse”, agregó.