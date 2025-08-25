Un socavón, árboles y bardas caídas además de otros daños dejó la lluvia este domingo en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La pertinaz lluvia que se dejó sentir la tarde de éste domingo provocó afectaciones en la vida cotidiana de esta capital.

La Coordinación Municipal de Protección Civil en conjunto con otras dependencias atendieron los siguientes reportes.

Red Azolvada (4)

• 45 norte paso a desnivel de C.C Altaria

• La Luz 407, Del Carmen

• Alfredo Lewis y Petróleos Mexicanos, Industrial

• Montenegro y Valle de Guadalupe, Valle de las Trojes

Árbol caído (10)

• Artillero Mier y 30 de junio, Morelos I

• Av. Aguascalientes Pte y Jardines Eternos, Panorama

• Carretera 31 y Carretera 71, Cd. De Los Niños

• Rincón de Romos 221, San José del Arenal

• Sierra Morena 511, Bosques del Prado Norte

• José Ramírez 357, José López Portillo

• Gustavo Garmendia 318, Insurgentes

• Agustín Melgar y Manuel Gómez Morin, Héroes

• Laureles y Claveles, Las Flores

• Ayuntamiento y Paseo de la Cruz, Las Américas

Alcantarilla sin tapa y/o con riesgo (6)

• Hacienda Ojocaliente y Haciendas las Amarillas, Haciendas de Aguascalientes

• Ignacio Zaragoza y López Mateos, Valle Real

• Adolfo López Mateos y Av. Convención Pte, San Marcos

• Av. López Mateos y Zaragoza, Centro

• Benito Juárez 35, Los Pocitos

• Av. San Gabriel 412, Ojocaliente III

Barda caída y/o con riesgo (3)

• Zaragoza 858, Centro

• Vicente Guerreo 302, Obraje

• Manuel Medina 114, Curtidores

Revisión de vivienda (1)

• Josefa Ortiz de Domínguez 504, Barrio del Encino

Encharcamiento (3)

• Av. Gabriela Mistral y Av. Convención Ote, Las Viñas (par vial)

• Boralis e Hidra, La Aurora II

• San Pedro y Abelardo L. Rodríguez, San Ignacio II

Hundimiento de tierra (1)

• Paz Romo de Vivar y Celia Ruiz Esparza, Rodolfo Landeros

Vehículos Varados (2)

• Eugenio Garza Sada y Antiguo Camino a San Ignacio, Cavalia

• Ignacio Zaragoza y Edmundo Gámez Orozco, Circunvalación Nte

Desazolve de red en Par Vial (1)

• Gabriela Mistral y Av. Convención Ote, Las Viñas

Monitoreo de puntos de encharcamiento (3)

• Av. Gabriela Mistral y Av. Convención Ote, Las Viñas

• Av. Aguascalientes Ote y Pensadores Mexicanos, Desarrollo Especial Parque Ecológico México

• Av. Aguascalientes Ote y José H. Escobedo, Santa Anita (Curva XIV Zona Militar)

TOTAL = 33 servicios

El personal operativo se mantiene alerta las 24 horas para atender de manera oportuna los reportes ciudadanos a través de los números de Bomberos 449 970 4953, Protección Civil 449 918 2811, reportes municipales 072 y el número de emergencias 911.