Un muerto y un lesionado deja fuerte choque en la 70 poniente

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Una persona fallecida y un lesionado fue el saldo de un aparatoso accidente ocurrido está madrugada sobre la carretera a Calvillo.

Los hechos se verificaron al filo de la 1:30 de la madrugada sobre la carretera 70 poniente a unos metros del entronque a la comunidad de Ignacio Zaragoza, también llamada Venadero, perteneciente al municipio de Jesús María.

El fallecido fue identificado cómo Gerardo Femat de unos 65 años, el cual viajaba como copiloto en una camioneta Toyota tipo pickup blanca que tras la colisión salió eyectado de la unidad hasta quedar a un costado de la cinta asfáltica tendido en el piso, mientras que el conductor resultó con heridas de consideración, por ello fue trasladado al Hospital General de Zona 1 del Seguro Social.

De acuerdo a versiones de testigos, se estableció que el chofer de la pickup al ir circulando sobre la 70 poniente, en determinado momento trató de dar vuelta en U, pero al hacerlo sin precaución fue embestido por una camioneta de 3.5 toneladas y tras el impacto la unidad dio varios giros hasta quedar a un costado de la carretera.

Tras el llamado al 911 acudieron elementos de la Guardia Nacional y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana confirmando lo antes descrito.

Finalmente, al sitio arribó personal de Servicios Periciales que se encargó de recoger el cadáver y trasladarlo a la morgue para realizarle la necropsia de ley.