Un muerto y cinco heridos dejan protestas en Haití por la inseguridad

Redacción

Haití.-Los haitianos salieron el martes a las calles para protestar por la creciente inseguridad en el país, tornándose en violentas como en la ciudad sureña de Les Cayes, donde algunas personas irrumpieron en el aeropuerto local e incendiaron una avioneta.

Por lo menos una persona falleció y otras cinco resultaron heridas, incluidos cuatro policías, en el altercado entre manifestantes y las autoridades en Les Cayes, informó Gedeon Chery, el jefe de la Policía Nacional asignado al aeropuerto de la ciudad.

Chery comentó a The Associated Press que la persona que falleció era un manifestante que fue baleado, pero no dijo si la policía había sido responsable de la muerte.

Una segunda avioneta fue quemada en el aeropuerto local de la ciudad de Jacmel, pero en un primer momento no estaba claro si ese incidente también formaba parte de un ataque de manifestantes, dijo Garry Desrosiers, vocero de la Policía Nacional. La aeronave no funcionaba y llevaba un tiempo estacionada allí, añadió.

Las protestas coincidieron con el 35 aniversario de la Constitución de Haití de 1987 y se producen luego de otras manifestaciones y huelgas realizadas en las últimas semanas, en medio de un aumento en los secuestros relacionados con pandillas y las crecientes quejas sobre la incapacidad del primer ministro Ariel Henry para confrontar a las organizaciones criminales.

Henry condenó la violencia en Les Cayes. En su cuenta de Twitter, escribió que había ordenado a las autoridades buscar a los responsables de los actos de violencia.

Chery dijo que un grupo de personas logró ingresar a la pista de la terminal, atacó la aeronave y luego le prendió fuego.

Un video publicado en redes sociales mostraba a algunas personas sobre el fuselaje del avión mientras la aeronave roja y blanca se movía sobre la pista, y a otras corriendo a un costado de la avioneta.

Chery agregó que no sabía por qué atacaron la aeronave, pero que se había enviado a policías al sitio para tratar de controlar la situación.

Agape Flights, una organización cristiana que lleva suministros a misioneros en Haití, República Dominicana y Bahamas, dijo en un comunicado que “Nuestro equipo está a salvo”.

La aeronave Chieftan de Agape quedó destruida, señaló el grupo, que dijo estar preparando el regreso de su equipo a Estados Unidos.

“Nuestros misioneros afiliados han oído que creían estar destruyendo el avión de un político”, señaló el comunicado.

También hubo protestas por las calles de la capital, Puerto Príncipe, donde algunos quemaron neumáticos. Los manifestantes también criticaron a Henry por no controlar la inseguridad en la nación.

“No le queda nada más que ofrecer que palabras y más palabras sin fundamento”, señaló Marie Andre Michelle, una de las personas que marchó en Puerto Príncipe.

La violencia ha ido en aumento durante el último año a pesar de las promesas del primer ministro de acabar con la inseguridad.

Los secuestros en Haití aumentaron un 180% en 2021, y 655 de ellos fueron reportados a las autoridades, de acuerdo con un reporte que emitió el Consejo de Seguridad de la ONU a mediados de febrero. Las autoridades creen que la cifra podría ser más alta debido a que muchos de los secuestros no se denuncian.

Junto con la violencia, Haití también ha tenido que lidiar durante el último año con la lenta investigación sobre el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio y un terremoto de magnitud 7.2 en agosto que causó la muerte de más de 2 mil 200 personas en el sur del país.

Con información de Latinus