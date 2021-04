Un mes después del 8M, autoridades se han callado por completo: Contreras

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- A un mes de la manifestación feminista en la ciudad capital, donde policías se enfrentaron contra las manifestantes, las autoridades municipales y estatales han callado por completo, señaló la activista perteneciente a la asociación civil Cultivando Género, Angélica Contreras.

“Quienes no han dicho nada y creo que es muy importante es la autoridad, se ha callado por completo, creo que debería ser la autoridad la que tendría que haber mostrado esa voluntad que tanto dicen en estar investigando lo que sucedió”, dijo en entrevista.

Consideró que si entre las autoridades y distintos niveles de gobierno hay interés por los derechos de las mujeres, deberían promover una investigación sobre lo ocurrido, sin criminalizar a las manifestantes y en cambio, ver la razón del actuar de la policía.

Recordó que distintas organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la protección de derechos humanos han hecho llamados a las autoridades a no criminalizar las manifestaciones ni hacer uso de la fuerza contra éstas, por lo que es aún más importante el que se lleve a cabo una investigación.

Por último, agregó que las manifestaciones feministas se realizan como resultado a que los distintos niveles de gobierno no están aplicando acciones para proteger a las mujeres del país, ante lo cual, dijo, el 8M de Aguascalientes no es algo que se olvidará.

“Yo ni perdono ni olvido, lo que pasó el día 8 de marzo quedó marcado en Aguascalientes. Lo veíamos en la CDMX, lo veíamos muy lejos de que sucediera en Aguascalientes, que pasara en verdad nos atravesó, porque justamente entonces vulneró que estos espacios para manifestarnos tampoco son seguros”, finalizó.