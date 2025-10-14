Un hombre resultó lesionado tras incendio domiciliario en El Puertecito, Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En las primeras horas de este martes se suscitó un incendio al interior de un domicilio en la colonia El Puertecito en particular en la calle Puerto de Manzanillo.

A las 00:06 horas se reportó al 911 que las llamas salían de una vivienda y se escuchaban gritos por lo que más tardea acudieron bomberos municipales.

Cuando llegaron al sitio un hombre joven indicó que estaba manipulando un bidón con gasolina y en determinado momento se derramó el líquido y cayó en una veladora que estaba cerca lo que provocó que el joven sufriera quemaduras de segundo grado.

Paramédicos municipales tras revisarlo trasladaron a Juan José de 27 años a recibir atención médica al hospital Tercer Milenio donde su estado de salud se pronosticó delicado al sufrir quemaduras en varias partes del cuerpo.

Además se quemaron varios enseres domésticos.

Los tragahumo sofocaron rápidamente el incendio y dejaron el sitio sin riesgo alguno.