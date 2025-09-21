Un hijo busca los orígenes de su padre localizado en la calle hace 50 años

Redacción

Buenos Aires.- Hacia 1977, en plena dictadura militar, en una calle de la ciudad argentina de Quilmes, un menor de 3 años que apenas sabía decir su nombre, fue hallado en la vía pública. El niño, llamado Omar, creció en una familia adoptiva y murió en 2022 sin saber nada de sus orígenes.

Casi 50 años después su hijo, Matías Lanchas intenta resolver este misterio que ha perseguido a su familia por casi cinco décadas.

De acuerdo a CNN, la búsqueda de Matías, de 32 años, fue inspirada por la tarea escolar de su propia hija, lo llevó a los registros judiciales que documentan el hallazgo de su padre. El expediente revela que Omar fue encontrado en la última parada de un colectivo y, a pesar de los esfuerzos, nadie lo reclamó. Los pocos datos que pudo dar, como el nombre de su mamá, “Vivas”, y el de su hermano, “Bocha”, no fueron suficientes para encontrar a sus parientes.

A pesar de los años, Omar nunca se sintió completamente parte de su nueva familia y siempre cargó con el peso de la incertidumbre sobre su pasado. Su hijo Matías, quien recuerda la angustia de su padre al hablar del tema, ahora colabora con la Dirección de Registro de Personas Desaparecidas de la provincia de Buenos Aires. El objetivo es dar con la familia de su padre y, finalmente, cerrar un capítulo de su historia familiar.

